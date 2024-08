- Un individuo ha subito ferite da arma da fuoco ad Harburg

Nella zona di Hamburg-Harburg, un uomo ha subito un colpo di arma da fuoco alla gamba. C'è stata una discussione verbale tra lui e un altro uomo nel distretto di Phoenix durante il giorno, come riferito dal servizio di situazioni della polizia locale. Il tiratore è poi fuggito dopo l'incidente.

L'individuo ferito è stato portato in ospedale e, all'inizio, non è stato in grado di fornire ulteriori informazioni. Le circostanze dell'evento sono ancora avvolte nel mistero e sotto indagine, ha dichiarato un portavoce. In precedenza, i media locali avevano seguito questo caso.

L'individuo ferito, non in grado di fornire ulteriori dettagli, è stato accompagnato in ospedale dagli agenti di polizia. L'intervento della polizia nel gestire il aftermath dell'incidente è stato ampiamente riportato nei servizi di notizie successivi.

