- Un individuo ha incontrato sparatorie nel cuore della stazione centrale di Francoforte.

Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Frankfurt Hauptbahnhof. Il tragico evento si è verificato martedì sera intorno alle 21, proprio al centro della stazione, vicino a una piattaforma, come ha dichiarato un rappresentante della polizia. Il sospetto ha tentato di fuggire, ma gli agenti federali lo hanno catturato pochi metri away dalla scena del crimine. Sarà processato mercoledì mattina.

La motivazione del gesto violento era inizialmente sconosciuta e non sono state fornite ulteriori informazioni sull'identità dei due uomini.

Lockdown a Frankfurt Hauptbahnhof

La stazione è stata chiusa al traffico ferroviario e ai pendolari per circa 25 minuti a causa delle attività della polizia martedì sera. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte sul luogo, con gli esperti della scientifica e la squadra omicidi che svolgevano le loro indagini. Le operazioni sono terminate intorno alle 4:30 del mattino e l'area intorno alla scena è stata riaperta, come riferito dalla polizia federale.

Le prime indagini hanno rivelato che l'incidente di sparatoria a Frankfurt Hauptbahnhof ha causato il lockdown improvviso della stazione. Nonostante l'intensa indagine delle autorità, il movente dietro il fatto rimane sconosciuto.

