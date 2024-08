- Un individuo ha ferito fisicamente un bambino di 11 anni in un'area di U-Haul.

Un uomo della Sassonia è sotto indagine per aver presuntamente sfruttato sessualmente una bambina di 11 anni di Coburgo, situata nell'Alta Franconia. Le autorità hanno arrestato l'individuo di 44 anni dopo un'indagine, come riferito dalla polizia e dall'ufficio del procuratore. L'individuo è accusato di aver commesso un reato sessuale.

Stando alle prime indagini della polizia, l'uomo avrebbe contattato la bambina diverse settimane fa attraverso una piattaforma di messaggistica. Avrebbe costruito un legame di fiducia con la bambina fornendo informazioni false su di sé. Si presume che il sospetto abbia compiuto atti inappropriati con la bambina di 11 anni durante un incontro organizzato da lui lo scorso giovedì.

La bambina avrebbe condiviso queste informazioni con la madre lo stesso giorno, che ha subsequently sporto denuncia alla polizia di Coburgo. Il sospetto è stato fermato quella stessa notte e un mandato di arresto è stato emesso da un giudice il giorno successivo. Le indagini sul caso proseguono.



