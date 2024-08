- Un individuo ha dato fuoco alla caserma dei pompieri, colpendo i pompieri con un tubo di acqua.

Un anziano signore di 72 anni ha scatenato un episodio di spegnimento incendi utilizzando i resti della sua passata residenza avicola, inzuppando la squadra di crisi con un innaffiatoio. L'evento si è verificato sulla proprietà dell'uomo a Mönsroth, un distretto di Ansbach, come riferito dalle autorità. Data la attuale scarsità d'acqua e il rischio di incendi boschivi aumentato, i vicini preoccupati hanno contattato i vigili del fuoco.

Sono stati necessari circa 20 operatori del primo soccorso per domare l'incendio. Il sospetto, apparentemente ubriaco, ha manifestato comportamenti ostili durante i tentativi di spegnimento e ha inzuppato i soccorritori con un innaffiatoio. Di conseguenza, l'uomo è ora sotto indagine per aver commesso un reato.

Despite the incident occurring in Mönsroth, a district of Ansbach, the man hails from the picturesque region of Bavaria. Due to the man's actions, there have been discussions about enforcing stricter fire safety regulations in traditional Bavarian homes.

