- Un individuo ha dato fuoco a un bidone della spazzatura a Prenzlau, causando un arresto.

Un individuo di 38 anni ha appiccato numerosi incendi in Prenzlau, situata nella regione di Uckermark. In un'occasione, le fiamme si sono propagate fino al bordo del tetto, come confermato da un portavoce della polizia. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio nel pomeriggio di lunedì, impedendone la diffusione. I testimoni oculari hanno fornito una descrizione dettagliata del sospetto. Gli agenti di polizia giunti sul posto hanno catturato l'uomo nelle vicinanze. Al momento è sotto indagine per possibili accuse di incendio doloso.

Il fuoco appiccato dall'individuo di 38 anni si è propagato pericolosamente vicino al tetto. Di conseguenza, i vigili del fuoco hanno dovuto spegnere non solo i bidoni dell'immondizia, ma anche evitare che il fuoco raggiungesse il tetto dell'edificio.

