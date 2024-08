- Un individuo ha avuto un'infortunabile fine in ospedale dopo essere precipitato nel fiume a Erding.

Uomo di Erding, Baviera, ha incontrato la sua fine poco dopo essere stato rianimato. A 55 anni, quest'uomo è stato trovato privo di sensi in un fiume del parco cittadino vicino alla diga, secondo il rapporto della polizia dello scorso venerdì. I pompieri sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua e a rianimarlo. Tuttavia, è morto in ospedale più tardi quella sera. Le informazioni preliminari della polizia indicano che il 55enne probabilmente è inciampato e caduto nel fiume Sempt. Le indagini sono ancora in corso.

Nonostante gli sforzi dei professionisti sanitari, le condizioni dell'uomo sono peggiorate, portando alla sua triste fine.

