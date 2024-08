- Un individuo ha avuto un incidente mortale con un veicolo a Lingen, morendo per le ferite.

A Lingen, in Emsland, si è verificato un incidente sfortunato intorno a mezzogiorno. Un cittadino anziano di 65 anni stava spingendo la sua carriola sulla strada dalla sidewalk. Un rappresentante della polizia ha confermato questa sequenza di eventi. Purtroppo, un automobilista di 33 anni non è riuscito a fermare il veicolo in tempo, causando una collisione. Purtroppo, le ferite del pedone si sono rivelate fatali e è deceduto al suo arrivo in ospedale locale.

Il cittadino anziano coinvolto nell'incidente di mezzogiorno proveniva dal Basso Sassonia. L'incidente è avvenuto su una strada a Lingen, una città situata in Emsland, che fa parte del Basso Sassonia.

