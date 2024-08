- Un individuo ha aggredito un ex coniuge, un senatore, usando le manette digitali.

Una donna è sospettata di essere stata uccisa dal suo ex-marito con un coltello, portando il senatore della giustizia di Berlino, Felor Badenberg (CDU), a sostenere l'aumento delle misure protettive contro la violenza. "Se la violenza domestica peggiora, lo stato deve essere in grado di intervenire in modo più deciso di quanto possa fare attualmente", ha dichiarato Badenberg al "Tagesspiegel" (venerdì). Gli ordini di restrizione e di distanza obbligatori spesso non sono efficaci.

"Di conseguenza, dovremmo avere l'opzione di utilizzare monitor elettronici per le caviglie. Se il violentatore ex-coniuge viola la distanza designata, le donne possono essere allertate attraverso un segnale", ha proposto il politico della CDU.

Fiori e candele sono stati posizionati e accesi sulla scena del crimine. Mercoledì sera, la 36enne madre di quattro figli sarebbe stata uccisa dal suo ex-marito in una strada del distretto di Zehlendorf con un coltello. L'uomo di 50 anni è stato arrestato.

Sospetto in custodia

Inizialmente, la polizia sospetta un delitto passionale, comunemente chiamato femminicidio, che è la violenza maschile contro la sua ex-moglie a causa del suo orgoglio ferito poiché lei lo ha lasciato, secondo un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale per dpa. Entrambi il sospetto e la vittima sono di origine libanese.

L'Ufficio del Procuratore Generale di Berlino ha dichiarato tramite X che è stato emesso e eseguito un mandato di arresto per il sospetto di omicidio per motivi bassi. Il sospetto è attualmente in custodia.

