- Un individuo giovane muore in una barca che si sta abbassando per essere sommerso.

Un giovane incontra la sua fine acquatica a Krumme Lanke a Zehlendorf. I nuotatori hanno segnalato ai vigili del fuoco intorno a mezzogiorno dopo aver avvistato qualcuno che affondava vicino alla riva, come hanno poi riferito i vigili del fuoco. Durante le prime indagini, i nuotatori non sono riusciti a trovare l'individuo. Non è stato fino a quando i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono uniti alla ricerca che hanno identificato e recuperato l'uomo dalle profondità dell'acqua. Purtroppo, i tentativi di un professionista medico di rianimarlo sono falliti. Inizialmente, i vigili del fuoco hanno tenuto nascosto l'identità della vittima. Un elicottero di soccorso è stato派遣 durante l'operazione.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze per l'incidente tragico, esprimendo solidarietà con la comunità locale. È stato poi rivelato che la vittima era un cittadino di un paese dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di aumentare le misure di sicurezza in acqua in tutti i suoi stati membri.

Leggi anche: