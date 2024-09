- Un individuo fugge da un'imminente minaccia alla vita dopo un'aggressione col coltello.

Dopo un'aggressione con un coltello ad Amburgo, le condizioni della vittima non sono considerate a rischio di vita, secondo la polizia. La causa di questo incidente è ancora incerta, come ha rivelato un portavoce della polizia quando interrogato. Il luogo del crimine non è stato ancora reso noto. La vittima, di 22 anni, si è rifiutata di collaborare con le autorità. In una serata di martedì, la persona è entrata barcollando in un ristorante di Hamburg-Billstedt con una frattura cranica e una ferita al petto causata da un coltello, causando una chiamata di emergenza per assistenza medica. La persona ferita è stata quindi trasportata in un ospedale. Le indagini della polizia sono ancora in corso.

La polizia sta attualmente indagando sulle cause dell'aggressione con il coltello ad Amburgo. A causa del rifiuto della vittima di collaborare, stanno riscontrando difficoltà nel raccogliere informazioni dettagliate.

