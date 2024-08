- Un individuo ferito da un pugnale in un alterco con un gruppo di 30 persone.

A Billstedt, quartiere di Amburgo, un uomo di 29 anni è stato vittima di un fatale accoltellamento. La vittima e il suo nipote di 20 anni hanno avuto una rissa fisica con circa 30 persone lunedì sera intorno alle 23:00, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo di 29 anni è morto sulla scena, vicino alla stazione della metropolitana di Billstedt. Il 20enne ha riportato irritazione all'occhio e ha ricevuto assistenza medica sul posto da un equipaggio dell'ambulanza.

Il gruppo numeroso è scomparso dopo l'incidente e le ricerche immediate della polizia non hanno dato risultati. In seguito, la squadra omicidi ha preso in carico le indagini. Le autorità hanno invitato i testimoni oculari che avevano assistito alla rissa a fornire eventuali informazioni. La polizia non ha rivelato il tipo di arma utilizzata. Secondo i resoconti dei media, si trattava di un coltello. Le origini della rissa sono rimaste avvolte nel mistero. Si presume che sia la vittima che il ferito siano di origine afghana.

Le autorità hanno fatto appello a chiunque possa aver assistito alla rissa e possa fornire informazioni sugli altri eventi che hanno portato alla rissa. Nonostante le indagini della polizia, il motivo della rissa tra i due parenti non è ancora chiaro.

Leggi anche: