Un individuo esce rapidamente dalla sua residenza a Francoforte, avvolta dalle fiamme.

Dopo un incidente del gas a Francoforte, che ha causato un'esplosione, l'attico di un edificio residenziale prende fuoco. Uno dei residenti dell'edificio, un individuo di 28 anni, fugge dalla struttura in fiamme con i vestiti in fiamme. I primi soccorritori diventano i suoi salvatori, aiutandolo a uscire dalla situazione pericolosa.

Secondo i resoconti, l'esplosione nell'appartamento di un residente di Francoforte ha causato gravi ferite. Questa informazione è stata condivisa da un portavoce dei vigili del fuoco. Un'altra persona è stata presumibilmente ferita.

Secondo il "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), il 28enne è uscito dalla casa in fiamme dopo l'esplosione. Un testimone oculare del "Bild" ha narrato che l'uomo urlava e cercava di togliersi i vestiti bruciati. I presenti hanno aiutato a spegnere il fuoco sul suo corpo gettando vestiti e un tappeto su di lui. Il paziente ha mostrato segni di coscienza e è stato trasportato in elicottero in un ospedale specializzato. Il portavoce della polizia, Thomas Hollerbach, ha confermato in seguito al giornale che un uomo era uscito dalla casa avvolto dalle fiamme e spento dai servizi di emergenza.

È stato segnalato che un 31enne è stato ferito durante l'incidente, secondo il FAZ. Un'altra donna ha subito l'inalazione di fumo. Gli altri residenti dell'edificio di tre piani sono riusciti a uscire o sono stati evacuati in sicurezza. L'esplosione ha apparentemente scagliato detriti dal tetto dell'edificio. I vigili del fuoco hanno segnalato che il fuoco è stato scoperto nell'attico dell'edificio.

Il portavoce della polizia ha detto al giornale che la causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Le prime speculazioni indicano una possibile fuga di gas. Tuttavia, ulteriori dettagli saranno disponibili solo con l'arrivo degli investigatori del fuoco. Le autorità stanno cercando testimoni dell'incidente.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio nell'edificio residenziale entro la sera. Più di 30 veicoli di emergenza, tra cui quelli dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, della polizia e della protezione civile, erano presenti sul luogo.

L'incendio nell'attico si è diffuso rapidamente, minacciando di coinvolgere l'intero edificio. I pompieri hanno lavorato instancabilmente per contenere l'incendio, temendo un disastro ancora più grande.

Leggi anche: