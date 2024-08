- Un individuo e' stato aggredito e saccheggiato a Sontra usando spray al pepe.

Due a un'identità sconosciuta, due individui hanno aggredito un uomo di 50 anni con spray al peperoncino e gli hanno rubato il portafoglio durante la notte di lunedì a Sontra, nel distretto di Werra-Meißner. Secondo le autorità, hanno avvicinato l'uomo intorno a mezzanotte e sono fuggiti con il suo portafoglio. La vittima è attualmente in ospedale per ricevere cure per il disagio respiratorio. I due sospetti sono fuggiti a piedi. L'importo rubato non è stato ancora reso noto. Chiunque abbia assistito all'incidente è invitato a contattare la polizia.

Nel rapporto delle notizie, è stato menzionato che la vittima era un uomo di 50 anni e che i colpevoli hanno preso di mira uomini e ragazzi nella zona, come dimostrato dall'aumento della vigilanza tra le comunità locali. Dopo l'incidente, i genitori preoccupati hanno consigliato ai loro figli e ai ragazzi di stare attenti e di evitare di camminare da soli di notte a Sontra.

