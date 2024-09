- Un individuo è morto in un'esplosione in un impianto chimico a Bitterfeld-Wolfen.

Un incidente avvenuto nel parco chimico di Bitterfeld-Wolfen in Sassonia-Anhalt ha causato la morte di una persona. Come riferito da un rappresentante della polizia, l'operatore dell'escavatore avrebbe urtato con la pala un serbatoio di gas, causando un'esplosione. Questa informazione è stata precedentemente pubblicata dal "Mitteldeutsche Zeitung".

La persona ha perso la vita sul luogo, nel distretto di Anhalt-Bitterfeld, come riferito dalla polizia. Al momento, la sua identità non è stata resa nota. Le circostanze esatte dell'incidente del mattino sono ancora in corso di esame da parte degli investigatori, ha aggiunto il rappresentante della polizia.

