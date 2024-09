- Un individuo è morto in un incidente stradale con un veicolo.

Sulla A1 a sud di Amburgo, una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto. Si presume che la donna di 56 anni avesse abbandonato il proprio veicolo all'ingresso di un'area di sosta poco prima. Il motivo di tale azione, sia esso un guasto meccanico o altro, rimane sconosciuto.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì. Le prime segnalazioni parlavano di un veicolo abbandonato e presumibilmente in panne. Successivamente si è diffusa la notizia di un pedone investito. Nonostante le ricerche della polizia, la donna non è stata trovata. Sono state diffuse avvertimenti via radio.

Dopo un incidente al casello di Harburg, la polizia ha trovato la donna gravemente ferita. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta in ospedale, come riportato dalla polizia. I primi risultati suggeriscono che un uomo di 65 anni alla guida dell'auto sia responsabile dell'incidente sulla corsia di emergenza.

La A1 è rimasta chiusa nella zona dell'incidente fino alle prime ore del mattino, causando un ingorgo di oltre un chilometro, come dichiarato dalla polizia.

L'uomo di 65 anni alla guida ha dovuto evitare un veicolo abbandonato sulla corsia di emergenza della A1, il che potrebbe aver contribuito all'incidente. In seguito, l'Autorità Autostradale ha diffuso un avvertimento sulla disfunzione del traffico causata dall'incidente sulla A1.

