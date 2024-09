Un individuo è morto in un incidente di bus a Los Angeles.

Al centro di LA, intorno alle 1:00 del mattino, un uomo armato fino ai denti ha preso il controllo di un autobus cittadino. Secondo le autorità, si è trattato di un sequestro di persona, con l'autista del bus, e non il sospetto, al volante. Per circa un'ora, l'autista non ha avuto altra scelta che guidare il bus per la città, mentre un'arma era puntata contro di lui. Oltre all'autista, a bordo c'erano altri due passeggeri. Dopo aver coperto una distanza di circa 11 km, l'autobus è stato fermato utilizzando strisce di punzonatura che hanno forato un pneumatico. Il sospetto si è arreso.

Purtroppo, uno dei passeggeri ha dovuto essere portato d'urgenza in ospedale a causa di ferite da arma da fuoco. Nonostante i migliori sforzi del personale medico, non sono riusciti a salvare la vita del passeggero. Il secondo passeggero se l'è cavata senza un graffio. All'inizio, ABC News non ha fornito ulteriori dettagli sull'incidente di sparatoria. La polizia ha elogiato il coraggio e la guida sicura dell'autista del bus data la situazione di alta pressione.

Questo triste evento segna un'altra occasione di comportamento violento sui mezzi pubblici di LA. Lo scorso maggio, il sindaco Karen Bass ha richiesto misure di sicurezza più severe sui bus e sui treni, alla luce di questi incidenti in aumento.

Nel caos, l'uomo ha ordinato agli autobus cittadini della zona di liberare il percorso per la sua fuga, causando disordini nel traffico. Dopo l'incidente, gli ufficiali della città hanno iniziato a discutere dell'eventuale implementazione di guardie armate sui bus cittadini per aumentare la sicurezza.

