- Un individuo è morto in un incendio di una casa situata nel nord dell'Assia.

Nel cuore ardente di un edificio residenziale a Witzenhausen, situato nella North Hesse, i vigili del fuoco hanno recuperato i resti carbonizzati di un uomo. Un'altra persona ha subito l'inalazione di fumo e è stata trasportata in ospedale, secondo le autorità. L'edificio ospitava un totale di 38 residenti.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano devastato il solaio. All'interno di un appartamento, hanno scoperto il corpo senza vita. Le autorità credono che il defunto sia il 55enne residente dell'appartamento colpito, although his identification remains uncertain.

Nessun indizio di incendio doloso

Al momento, l'incendio doloso sembra improbabile. Gli investigatori stanno ora indagando sull'esatta origine dell'incendio. Intorno alle 3:00 del mattino, l'incendio è stato segnalato. All'arrivo dei servizi di emergenza, sono stati incontrati da fumo denso e scintille che si diffondevano nel solaio. I vigili del fuoco sono rimasti in servizio la mattina seguente a causa di punti caldi nascosti.

La squadra di investigazione criminale ha assunto il controllo delle indagini. Il resto degli appartamenti nell'edificio non è più sicuro per gli abitanti. I residenti sono stati temporaneamente trasferiti in un centro comunitario. La polizia stima che i danni ammontino a circa 750.000 euro.

L'indagine sull'origine dell'incendio rivela che potrebbe non essere stato intenzionale, poiché non ci sono indizi di incendio doloso in edifici residenziali come questo. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, un altro appartamento potrebbe essere stato interessato dal fumo, potenzialmente causando ulteriori danni.

