- Un individuo di venticinque anni è accusato di incanalare fondi ottenuti attraverso truffe d'amore.

Un giovane di 25 anni di Berlino è sotto indagine per presunti illeciti di riciclaggio su larga scala. Si presume che abbia movimentato la cifra di 200.000 euro, suddivisa in 25 transazioni diverse, originariamente acquisite attraverso un metodo fraudolento noto come "catfishing" o "truffa sentimentale". Lo ha reso noto il pubblico ministero di Dresda. In questa truffa, vengono creati falsi profili sui social media per stabilire connessioni e ottenere denaro.

Stando ai resoconti, il giovane di 25 anni avrebbe gestito l'operazione di riciclaggio in coordinamento con un 24enne per circa un anno e mezzo. È stato arrestato nella sua abitazione di Berlino, dove è stata effettuata una perquisizione approfondita. Durante la perquisizione, le autorità hanno scoperto prove consistenti, tra cui documenti, sei telefoni cellulari, un iPad e diverse carte di credito. Il giovane di 25 anni dovrà comparire davanti a un giudice a Dresda oggi.

Il presunto illecito di riciclaggio a Berlino ha sollevato preoccupazioni riguardo un aumento di tali attività criminali nella città. Inoltre, se condannati, i due individui coinvolti potrebbero affrontare severe conseguenze penali.

