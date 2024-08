- Un individuo di 46 anni ha una tragica fine in un incidente di colpo e fuga sulla A2.

In un incidente di urto frontale avvenuto nella regione della Börde, un autista di 46 anni ha perso la vita. L'incidente è accaduto giovedì mattina quando un camion ha dovuto fermarsi a causa di un ingorgo sulla A2 vicino a Eimersleben, come hanno dichiarato le autorità. Il 46enne non si sarebbe accorto in tempo e, secondo la testimonianza di un testimone, avrebbe tamponato il retro di un autocarro articolato senza frenare. Ha riportato ferite gravi e è morto sul colpo. Per fortuna, il 37enne autista del camion è uscito illeso. La strada per Hannover è stata chiusa per diverse ore durante le indagini e la rimozione dei detriti.

Dopo l'incidente mortale, le autorità hanno messo in guardia sull'importanza di mantenere una distanza di sicurezza alla guida per prevenire simili incidenti. Despite the traffic jam, it's crucial for drivers to pay attention and react accordingly to avoid causing harm.

