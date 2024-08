- Un individuo di 45 anni ha subito gravi ferite in un incidente stradale.

Un individuo di 45 anni ha subito gravi ferite in un incidente stradale avvenuto nella regione Rhein-Neckar. Secondo le informazioni della polizia, tale individuo è stato trasferito in un ospedale. La persona era presumibilmente alla guida della propria macchina a Walldorf quando è entrata in un incrocio con il semaforo verde. Pare che un autista di un camion abbia ignorato il semaforo rosso e sia entrato nell'incrocio, secondo le autorità. I due veicoli sono entrati in collisione, con il camion che ha urtato un palo della luce. Un altro veicolo ha subito danni a causa di detriti volanti. L'autista del camion ha riportato solo ferite lievi. La polizia stima che i danni materiali dell'incidente del giorno feriale ammontino a circa 70.000 euro.

È stata avviata un'indagine per determinare la causa esatta dell'incidente all'incrocio.

Leggi anche: