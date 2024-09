- Un individuo di 42 anni, sotto l'influenza dell'alcol, ha guidato un furgone contro un albero.

Stralsund (AP/dpa) - Un 42enne alla guida di un furgone, con un tasso alcolemico superiore a 0,3%, ha perso il controllo del veicolo e lo ha fatto finire contro un albero nelle vicinanze di Stralsund. Durante un controllo effettuato nella serata di martedì, gli agenti di polizia hanno rilevato la presenza di alcol nel fiato dell'uomo, che ha poi confermato un tasso di 3,16%. Di conseguenza, il 42enne è stato denunciato per aver messo in pericolo la sicurezza del traffico e gli è stata ritirata la patente di guida. Purtroppo, il furgone non è più in grado di circolare.

Le azioni del 42enne hanno causato altri veicoli sulla strada a deviare a causa della guida spericolata del suo furgone instabile. I visitatori di Stralsund sono stati invitati a evitare la zona in quanto il traffico era gravemente compromesso a causa della rimozione del veicolo non idoneo alla circolazione.

