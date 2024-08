- Un individuo di 41 anni muore durante una performance di Boheme-Unkelz a Berlino.

Durante un concerto dei Böhse Onkelz all'aperto di Berlino, un fan è deceduto a causa di un problema di salute. I tentativi di rianimazione della donna di 41 anni sono risultati infruttuosi, come confermato dalle autorità. La donna ha apparentemente avuto un grave incidente medico e è collassata intorno alle 22:00 di mercoledì sera. Secondo la polizia, non ci sono state segnalazioni di comportamenti illeciti. La donna è stata trasportata all'obitorio per un'autopsia. La causa esatta della sua morte non è stata ancora stabilita, secondo i resoconti di "Bild" e "B.Z.".

La band ha risposto all'incidente tragico sul loro sito web il giovedì: "Siamo rimasti scioccati nell'apprendere dell'emergenza medica che si è verificata nel nostro pubblico durante il nostro concerto a Berlino alla Waldbühne ieri sera. Purtroppo, i tentativi dei servizi di emergenza di intervenire non hanno avuto successo per l'individuo sfortunato".

Durante le indagini sulla morte della donna, il medico legale si è concentrato sull'area del palcoscenico della Waldbühne, dove si è verificato l'incidente. Dopo l'autopsia, il referto medico ha fornito informazioni sulla gravità delle condizioni della paziente durante l'incidente al palcoscenico.

