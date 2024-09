- Un individuo di 28 anni ha avuto una sfortunata fine in un'esplosione residenziale.

Dopo un'esplosione e un incendio in un complesso residenziale di Francoforte, un uomo di 28 anni ha tristemente perso la vita. Le autorità sospettano che l'uomo abbia deliberatamente appiccato un incendio fuori dall'appartamento del suo fratello di 31 anni utilizzando una sostanza incendiaria, come riferito dalla polizia. Durante l'incendio doloso, l'uomo di 28 anni ha subito ferite fatali e alla fine è deceduto il martedì.

La motivazione dietro la combustione intenzionale rimane un mistero, come dichiarato dal rappresentante della stampa. Un caso di tentato omicidio contro l'uomo di 28 anni è ora in corso. I testimoni hanno riferito di aver visto l'uomo fuggire dall'edificio in fiamme. Brave persone lo hanno aiutato e hanno spento le fiamme. In seguito è stato portato in elicottero in un centro medico di Ludwigshafen per cure specialistiche.

L'uomo di 31 anni ha anche subito ustioni. È riuscito a fuggire sul tetto dell'edificio per evitare le fiamme. Con l'aiuto dei soccorritori, è stato successivamente recuperato da un'altra parte dell'edificio e ha ricevuto cure mediche. Un terzo individuo è stato probabilmente intossicato dal fumo. Gli altri residenti del palazzo di quattro piani sono stati in grado di evacuare o sono stati salvati in sicurezza.

Secondo i vigili del fuoco, l'edificio ha più piani. La sezione in cui è avvenuta l'esplosione e quella adiacente sono ora inabitabili.

