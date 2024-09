- Un individuo di 28 anni è morto a causa di un'esplosione autoindotta all'interno di una struttura residenziale.

A seguito di un'esplosione e un incendio in un complesso residenziale di Francoforte, un uomo di 28 anni ha perso la vita. Le autorità sospettano che l'uomo abbia appiccato un incendio all'esterno dell'appartamento del suo fratello di 31 anni utilizzando sostanze infiammabili, come dichiarato dalla polizia. Durante questo tentativo di incendio doloso, l'uomo di 28 anni ha subito ferite mortali e alla fine è deceduto il martedì.

La motivazione dietro l'atto piromanico rimane sconosciuta, come dichiarato dal portavoce. Di conseguenza, è in corso un'indagine per tentato omicidio nei confronti dell'uomo di 28 anni. Si segnala che l'uomo è fuggito dall'edificio in fiamme e i residenti hanno aiutato a spegnere le fiamme. È stato quindi portato in un ospedale specializzato di Ludwigshafen in elicottero.

Francoforte: il fratello riporta ferite

Purtroppo, il fratello di 31 anni ha riportato anche ustioni. Nel tentativo di fuggire dalle fiamme, è salito sul tetto. Con l'aiuto dei soccorritori, l'uomo è stato portato all'interno dell'edificio in un punto diverso e ha ricevuto cure mediche. Si segnala che una terza persona ha subito un'intossicazione da fumo. Gli altri occupanti del palazzo di quattro piani sono stati evacuati con successo o sono riusciti a uscire da soli.

Stando ai vigili del fuoco, il complesso residenziale ha sezioni a più piani. L'area dove è avvenuta l'esplosione e la sezione adiacente sono ora considerate inabitabili.

