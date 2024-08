- Un individuo di 27 anni viene colpito dal fuoco al centro ferroviario principale di Francoforte.

Al centro della Stazione Centrale di Francoforte, un individuo di 27 anni ha perso la vita a causa di colpi d'arma da fuoco intorno alle 21:00 di martedì. Il presunto sparatore, di 54 anni, è stato catturato poco dopo dalle autorità federali al binario 7. Entrambi i soggetti sospettati provenivano dalla Turchia, secondo la polizia e i pubblici ministeri di Francoforte. La vittima è morta sul colpo e il movente e le circostanze sono attualmente sotto indagine.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il 27enne si trovava al binario 9 quando il sospetto aggressore si è avvicinato alle sue spalle, sparando più colpi dalla sua pistola prima di darsi alla fuga. Il 54enne è stato arrestato poco dopo al binario 7 senza opporre resistenza dalla polizia federale. La stazione è stata chiusa per circa 25 minuti, causando disagi a treni e passeggeri a causa dell'intervento delle forze dell'ordine.

Successivamente all'episodio, la zona del binario 9 è stata transennata con nastro rosso e bianco. L'atmosfera tra i passeggeri era tesa e confusa. Un testimone oculare ha raccontato l'incidente a un reporter dell'agenzia di stampa dpa, dichiarando che il sospetto sparatore ha sparato una serie di colpi direttamente contro la vittima. Il corpo della vittima è stato poi portato via con un veicolo. Durante le indagini, l'arma sospetta è stata trovata tra le prove. Il 54enne dovrebbe comparire davanti a un giudice mercoledì per decidere la sua detenzione.

Il giorno successivo all'episodio, la Stazione Centrale ha ripreso il suo ritmo normale. Turisti e locali si affrettavano con i bagagli, poiché le vacanze estive in Assia stavano volgendo al termine questa settimana. Molti erano ignari dell'incidente.

"La stazione è peggiorata"

"È inquietante che qualcosa del genere possa accadere nel cuore della stazione", ha dichiarato una studentessa di Francoforte durante il suo viaggio per Monaco. L'area intorno alla stazione è anche nota per la sua reputazione. "La stazione è peggiorata", ha affermato un uomo che lavora in una bancarella di panini vicino al binario 9 da oltre vent'anni. Una donna di Gießen ha mostrato un atteggiamento più composto. "Non puoi lasciarti consumare dalla paura, altrimenti sarai terrorizzato ovunque", ha detto. "Puoi anche essere minacciato per le strade". Crede anche che i due individui si conoscessero probabilmente.

A giugno, è stato introdotto un divieto di armi tra le 20:00 e le 5:00, vietando le armi da fuoco e i coltelli con lame più lunghe di quattro centimetri nella Stazione Centrale. In precedenza, era già stato imposto un divieto generale di armi nell'area della stazione, nota per la sua presenza di spacciatori e per essere un punto caldo per la criminalità.

