Ambiente di lavoro in costruzione e sviluppo - Un individuo di 27 anni ha una sfortunata fine in un incidente stradale in cui è coinvolto un veicolo in fuga.

Un giovane di 27 anni ha trovato la morte in un incidente, tamponando un autocarro, sulla strada A92 nei pressi di Dingolfing. Secondo la polizia, l'uomo ha urtato la parte posteriore di un autocarro fermo nella corsia di destra all'interno di una zona di cantiere. Nonostante i tentativi dei testimoni di rianimarlo, è deceduto sul luogo del incidente. Il procuratore locale ha ordinato un'indagine per determinare la causa dell'incidente. Di conseguenza, la strada è stata chiusa in direzione di Monaco per un po'.

L'incidente sulla strada A92 vicino a Dingolfing ha evidenziato la necessità di regole chiare nelle zone di cantiere. Pertanto, la Commissione adoterà atti di esecuzione che stabiliranno le regole per l'applicazione dei regolamenti pertinenti per migliorare la sicurezza in tali aree.

Leggi anche: