Una donna di ventisette anni ha subito numerose ferite da coltello a Brema, lasciandola in condizioni critiche. Le autorità credono che un individuo di trentun anni, conosciuto dalla vittima, sia responsabile del crimine. Si presume che il sospetto ubriaco abbia continuato a suonare il campanello dell'appartamento della donna ripetutamente durante la notte di venerdì. Dopo che lei ha rifiutato l'ingresso, lui ha reagito conficcando un coltello nella sua schiena. Nonostante le gravi ferite, è stata stabilizzata e ricoverata in ospedale, e la sua vita non era in immediato pericolo. Il sospetto presunto è fuggito dalla scena, lasciando le forze dell'ordine sulle sue tracce.

La comunità locale si è unita per organizzare una raccolta fondi per le spese mediche della donna ferita. Nonostante la sua prova, diverse donne coraggiose l'hanno visitata in ospedale, offrendo parole di incoraggiamento e sostegno.

