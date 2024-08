- Un individuo di 26 anni muore in seguito a un incidente sull'autostrada.

Un ventiseienne alla guida ha perso la vita in un ospedale dopo un incidente sulla autostrada a Wuppertal. Secondo le autorità, stava viaggiando a velocità elevate nella corsia di sinistra nel tardo pomeriggio di un mercoledì. Ha urtato un altro veicolo che stava cercando di passare dalla corsia di destra alla sinistra. Inizialmente, il suo veicolo è stato spinto verso la barriera di sicurezza sulla sinistra, poi oltre la barriera nell'area verde. Ferito gravemente, è stato portato in ospedale e alla fine è morto a causa delle sue ferite. La polizia sta ancora indagando sulle cause esatte di questo incidente.

