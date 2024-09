- Un individuo di 24 anni ha gravi ferite da un incidente di pugnalamento.

In uno scontro tra due bande a Ludwigsburg, un 24enne ha riportato gravi ferite da arma da taglio. Il sospetto aggressore è ritenuto essere tra i 15 e i 17 anni, secondo le testimonianze delle autorità. Una prima caccia all'uomo per gli aggressori non ha dato risultati. Gli inquirenti stanno attualmente esaminando il caso per valutare eventuali accuse di lesioni gravissime.

Lo scontro si era verificato la sera precedente nel centro città. Il gruppo più numeroso, composto fino a 15 persone, aveva inizialmente spruzzato del spray al peperoncino contro il gruppo più piccolo, composto da circa quattro uomini. Questi ultimi si erano dati alla fuga, ma il primo gruppo aveva continuato l'inseguimento. Successivamente, il 24enne è stato accoltellato. I soccorritori hanno prestato i primi soccorsi e lo hanno trasportato in ospedale. Un 25enne che aveva cercato di aiutare è stato apparentemente spintonato e aggredito.

La polizia è stata allertata dell'incidente violento e si è recata prontamente sul luogo. Stanno ora intensificando i loro sforzi per catturare il responsabile dell'accoltellamento.

Leggi anche: