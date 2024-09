- Un individuo di 24 anni di nome Raser è stato arrestato.

Un individuo di 24 anni è accusato di aver attraversato Darmstadt a tutta velocità, causando un grave incidente con una vittima gravemente ferita. Questa persona è stata arrestata dalle autorità. Secondo un comunicato congiunto della Procura della Repubblica di Darmstadt e dell'Ufficio centrale della polizia criminale dello stato del Hessen (HLKA), sospettano che questa persona abbia intenzionalmente messo a rischio delle vite. Le indagini sono in corso su più fronti. Inoltre, è stata perquisita la residenza del sospetto e sono state sequestrate prove rilevanti, come riferito.

Il lunedì, questo 24enne sospettato di guida spericolata ha ignorato numerosi semafori e ha superato i limiti di velocità nella parte nord di Darmstadt. Ha finalmente rallentato quando il suo veicolo è entrato in collisione con quello di un 29enne. Secondo i resoconti della polizia, il conducente di 29 anni è stato estratto dal suo veicolo dai vigili del fuoco nel pomeriggio di lunedì e portato in ospedale con ferite gravi. Il suo stato attuale è riportato come stabile. I testimoni oculari hanno riferito che il conducente di 24 anni ha guidato sul marciapiede prima dell'incidente. La polizia ha commentato lunedì: "Per fortuna, le persone presenti sono state in grado di agire rapidamente e evitare danni".

La situazione e le motivazioni dietro l'incidente rimangono oscure. I primi resoconti dei media hanno suggerito un possibile legame con l'Islam, ma la Procura della Repubblica e l'HLKA hanno dichiarato da allora che non sono state trovate prove di un movente politico o religioso. Ci sono indizi che il sospetto possa avere problemi di salute mentale, che stanno attualmente essere valutati. Le indagini sono in corso in tutte le direzioni. I risultati del test del sangue per l'alcol e le droghe sono ancora in attesa.

Il 24enne accusato di guida spericolata proviene dallo stato tedesco dell'Assia. Dopo l'incidente, le autorità dell'Assia stanno monitorando da vicino l'indagine in corso.

