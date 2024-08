Un individuo di 23 anni soccombe a seguito di un morso velenoso da un ragno violino.

Originariamente, pensava che fosse una puntura di zanzara, ma il gonfiore è cresciuto e il dolore è diventato sempre più insopportabile: un giovane in Italia è stato punto da un ragno violino e è morto poche settimane dopo.

Ancora una volta, nel giro di poche settimane, un altro italiano è morto a causa del veleno di un ragno violino. Come riportato da ANSA, un 23enne è deceduto in un ospedale del sud Italia a causa di shock settico e insufficienza d'organo. Era stato punto sulla gamba circa un mese prima. In luglio, un poliziotto di 52 anni è morto in Sicilia dopo essere stato punto dalla stessa specie di ragno.

Secondo i resoconti locali, il 23enne è stato punto mentre lavorava in giardino per un'azienda. Inizialmente, pensava che fosse una puntura di zanzara, ma presto ha iniziato a provare un dolore tremendo e successivamente ha sviluppato un ascesso sulla gamba che ha portato alla necrosi dei tessuti adiacenti. Ha quindi cercato assistenza medica. Non molto tempo dopo essere stato trasferito in una clinica più grande, la vita del giovane è giunta al termine.

Il ragno violino (Loxosceles rufescens) è originario della regione mediterranea, dell'Asia e dell'America del Nord, secondo il World Catalogue of Spiders. Ha un colore uniformemente giallastro-brunastro, con una dimensione compresa tra 7,5 e 9 millimetri. Il nome "ragno violino" deriva da una macchia sul suo corpo che assomiglia alla forma di un violino. Una caratteristica interessante è il fatto che ha sei occhi invece dei soliti otto. Il ragno violino viene generalmente considerato non aggressivo, ma il suo veleno è estremamente potente. Preferisce il terreno asciutto, le tane e spesso viene trovato vicino alle case, particolarmente nei giardini.

Nel 2015 e nel 2017, due persone sono morte dopo essere state punto da questo ragno. Tuttavia, un'indagine successiva ha indicato che entrambi i casi erano stati complicati da preesistenti problemi di salute.

