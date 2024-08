Un individuo dell'Arizona è sotto indagine per aver minacciato un candidato presidenziale, secondo il dipartimento dello sceriffo.

L'individuo identificato come Ronald Lee Syrvud è ricercato a causa di diversi mandati attivi legati a infrazioni DUI, un grave incidente di fuga e per non essersi registrato come pregiudicato sessuale, come annunciato nel post di Facebook dell'ufficio.

Chiunque abbia informazioni sulla sua attuale posizione è invitato a contattare le autorità locali o a chiamare il 9-1-1.

La figura politica specifica coinvolta nell'indagine non è stata specificata nell'avviso. Tuttavia, l'ex presidente Donald Trump sta attualmente tenendo un discorso al confine tra Stati Uniti e Messico nella contea di Cochise.

CNN sta attualmente cercando ulteriori informazioni dalle autorità locali.

Questa storia è ancora in corso e verrà aggiornata di conseguenza.

