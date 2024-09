Un individuo dell'Alaska è stato accusato di aver lanciato numerose minacce esplicite e aggressive contro gli stimati giudici della Corte Suprema.

Alcune delle comunicazioni, secondo i registri del tribunale, contenevano l'epiteto razzista "N-word" in minacce di impiccare un giudice, identificato nei documenti come "Giudice della Corte Suprema 1". La moglie di questo giudice, etichettata come "moglie insurrezionalista" nelle minacce, è stata anch'essa presa di mira. Altre comunicazioni hanno discusso di sparare a un altro giudice, identificato come "Giudice della Corte Suprema 2", e di uccidere sua moglie. Inoltre, un presunto messaggio minacciava sei giudici in totale, suggerendo loro di vivere nella paura costante delle loro vite e di evitare di uscire dalle loro case.

A Panos Anastasiou, 76 anni, è stato notificato un atto d'accusa di 22 capi d'imputazione martedì, con l'accusa di aver minacciato un giudice federale e di aver comunicato minacce attraverso gli Stati Uniti.

"ABBIAMO BISOGNO DI ASSASSINI IN MASSA. Se sei corrotto, sei corrotto", diceva uno dei messaggi, parte di oltre 465 presumibilmente inviati da Anastasiou alla Corte Suprema.

Anastasiou si è dichiarato non colpevole durante un'udienza nel tribunale federale dell'Alaska mercoledì. Il suo avvocato, un difensore d'ufficio, ha rifiutato di commentare con CNN.

Le minacce sono iniziate a marzo 2023, secondo i documenti legali, e sono continuate fino a metà luglio. Le menzioni della moglie del Giudice 1 e gli epiteti razzisti in quei messaggi sembrano fare riferimento al Giudice Clarence Thomas. I messaggi rivolti a un giudice identificato come "Giudice 2" sono stati inviati poco dopo che il New York Times aveva riferito di una bandiera americana capovolta fuori dalla casa del Giudice Samuel Alito a gennaio 2021, con riferimenti anche alla moglie di quel giudice.

"Avrei avuto PENSIERI NESSUNO nel avvicinarmi [al Giudice della Corte Suprema 2] e non chiedergli di rimuoverla, ma di mettergli una PALLETTA in testa a questo SOB", recitava uno dei messaggi presunti, inviato l'16 maggio.

Un portavoce della Corte Suprema non ha risposto immediately a una richiesta di commento.

"Affermiamo che il sospetto ha fatto continue, vili minacce di uccidere e torturare i giudici della Corte Suprema e i loro familiari per vendicarsi delle decisioni con cui non era d'accordo", ha dichiarato il procuratore generale Merrick Garland in una dichiarazione. "Il nostro sistema legale dipende dal fatto che i giudici possano prendere decisioni basate sulla legge, non sulla paura. La nostra democrazia dipende dal fatto che gli ufficiali pubblici possano fare il loro lavoro senza temere per la loro vita o per la sicurezza delle loro famiglie".

Il giudice magistrato Kyle Reardon ha ordinato che Anastasiou resti in custodia in attesa di un'udienza per la detenzione prevista per il pomeriggio di giovedì.

Durante l'indagine federale sulle minacce, gli agenti dell'FBI hanno contattato Anastasiou riguardo alle comunicazioni, secondo i registri del tribunale.

"Dopo questo contatto, il sospetto ha inviato un messaggio alla Corte Suprema facendo riferimento all'intervista dell'FBI e 'sfidando' i giudici a visitare personalmente la sua casa", ha dichiarato il documento del tribunale che richiedeva un'udienza per la detenzione preventiva di Anastasiou.

"I minacce del sospetto sono intense e ripetute", ha continuato il documento. "Il suo linguaggio odio

