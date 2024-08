- Un individuo deceduto è stato scoperto a Magdeburgo, un potenziale corrispondente per la 68enne scomparsa.

A Magdeburg è stato scoperto un individuo simile a un cadavere - le autorità stanno esaminando se si tratta della donna di 68 anni scomparsa. La conferma dell'identità è ancora in attesa, ha dichiarato un rappresentante della polizia di Magdeburg. I risultati sono attesi all'inizio della prossima settimana. In precedenza, il "Magdeburger Volksstimme" aveva riferito. La stazione di polizia di Magdeburg aveva diffuso un avviso pubblico per la donna scomparsa, che era scomparsa da una casa di riposo per anziani.

Il caso della donna scomparsa ha attirato l'attenzione internazionale, in quanto era una residente dell'Unione Europea. Se il cadavere a Magdeburg verrà confermato essere la donna scomparsa, segnerà una triste fine del suo viaggio.

