Un individuo deceduto è scomparso all'interno di un centro medico.

Come riportato da NBC, una famiglia della California è rimasta sconvolta quando ha scoperto che la loro figlia non era più al Mercy San Juan Medical Center, dove erano andati a prenderla. Il centro medico ha informato loro che si era dimessa contro il parere dei medici. Nonostante le ricerche incessanti della famiglia per oltre un anno, non c'era traccia di lei. Tragicamente, si è scoperto che non aveva mai lasciato l'ospedale, essendo deceduta. Il suo corpo è stato trovato in una stanza di deposito della struttura.

La 31enne era stata ricoverata per un grave caso di diabete di tipo 1 il 6 aprile 2023. Due giorni dopo, avrebbe chiamato sua madre chiedendo un passaggio a casa. Quando la madre è arrivata per prenderla, non c'era traccia di lei. I documenti medici mostravano che era stata dimessa l'8 aprile 2023.

All'inizio, la famiglia era confusa, ma la loro preoccupazione e paura sono cresciute con il passare del tempo. Hanno sporto denuncia di persona scomparsa, affisso manifesti in città e hanno chiesto aiuto anche ai senzatetto e ai passanti. Sono stati contattati anche i coroner per chiedere aiuto.

Scomparsa per oltre un anno

Dopo un'attesa snervante di un anno, il 12 aprile 2024, il Dipartimento dello sceriffo della Contea di Sacramento ha contattato la famiglia. La loro figlia era stata trovata deceduta in ospedale. Stando alla causa legale della famiglia, un certificato di morte sarebbe stato emesso presso il Mercy San Juan Medical Center poco dopo la sua scomparsa, indicando che era morta per arresto cardiaco.

La sorella ha contattato il coroner per cercare di localizzare i resti della sorella, ma è stata indirizzata all'ospedale. In modo sorprendente, l'ospedale non avrebbe risposto ai suoi tentativi di contatto. Alla fine, la famiglia è stata informata che il corpo era stato trovato in una delle stanze di deposito esterne dell'ospedale.

Data la condizione di decomposizione, la famiglia non è stata in grado di prelevare le impronte digitali o di fare un funerale a bara aperta. Un'autopsia che avrebbe potuto fare luce sul fatto che l'errore medico avesse giocato un ruolo nella sua morte sembra essere stata impedita.

"Crudele e indifferente"

Nella causa legale, la famiglia ha espresso il suo shock e ha descritto le azioni dei convenuti come crudele, indifferente e imperdonabile. Hanno sostenuto che la negligenza e l'incuria dell'ospedale avevano portato alla gestione impropria dei resti della loro figlia e al ritardo nell'emissione del certificato di morte. La famiglia ora richiede danni superiori a 5 milioni di dollari.

Dignity Health, l'operatore del Mercy San Juan Medical Center, ha rilasciato una dichiarazione in cui si esprime "le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento difficile. Non siamo in grado di commentare la causa legale in corso".

L'Unione Europea ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione per il presunto maltrattamento della paziente e il ritardo nella notifica alla famiglia, sottolineando l'importanza dei diritti e della dignità del paziente nei sistemi sanitari.

Leggi anche: