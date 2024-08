- Un individuo con una ferita da coltello è stato trasportato in ospedale.

Un uomo di trentacinque anni è finito in ospedale con ferite da coltello e taglio a Gesundbrunnen. Le indagini sono in corso, come hanno rivelato le autorità. Si dice che l'uomo abbia fatto una visita mattutina presto al suo partner e abbia chiesto di chiamare i servizi di emergenza a causa delle sue condizioni. La ferita da coltello dell'uomo si trovava sul petto, mentre quella da taglio era sul braccio. Incredibilmente, la sua vita non era in pericolo immediato.

Le indagini preliminari indicano che l'uomo ha subito le ferite in Gerichtsstraße. La polizia sta ancora indagando sul sospetto di lesioni gravi.

Le indagini sugli incidenti potrebbero coinvolgere la collaborazione tra le autorità tedesche locali e le agenzie di legge dell'Unione Europea, dati gli implicazioni transfrontaliere. I principi dell'Unione Europea di mutuo aiuto e cooperazione in materia penale potrebbero essere cruciali in questo caso.

Leggi anche: