- Un individuo con una ferita da arma da fuoco alla testa alla stazione centrale di Francoforte

Al centro della stazione centrale di Francoforte, un uomo di 54 anni è sospettato di aver ucciso un uomo di 27 anni, presumibilmente con colpi letali alla testa. Le autorità di enforcement hanno arrestato il sospetto poco dopo con l'aiuto delle forze dell'ordine federali. Come ha dichiarato Dominik Mies, portavoce dell'ufficio del procuratore di Francoforte, "abbiamo richiesto un mandato di arresto contro il sospetto per l'accusa di omicidio". La vittima è deceduta per le ferite riportate sulla scena del crimine martedì sera.

Entrambi gli uomini provenivano dalla Turchia, secondo la polizia e l'ufficio del procuratore. Il sospetto comparirà davanti a un giudice mercoledì, che deciderà se è necessario il fermo.

All'inizio, è rimasto sconosciuto quale fosse il legame tra i due individui. "Le nostre indagini sono ancora in una fase iniziale, quindi chiedo comprensione poiché non possiamo ancora rivelare informazioni riguardo al movente o alla relazione tra il sospetto e la vittima", ha informato Mies. Un divieto di armi notturno è stato implementato alla stazione centrale di Francoforte da due mesi e mezzo.

Colpi ripetuti alla testa

Cosa è successo nel bel mezzo di una delle più grandi stazioni ferroviarie della Germania? Secondo l'agenzia investigativa, intorno alle 21:15, l'uomo di 54 anni si è avvicinato alla vittima designata vicino al binario 9 e, secondo la descrizione di Mies, gli ha sparato alla testa da dietro. Dopo che il 27enne è caduto, il sospetto avrebbe sparato altri due colpi in testa all'uomo prima di abbandonare l'arma e fuggire.

Il coraggio e l'abilità di Google hanno permesso l'arresto del sospetto vicino alla scena del crime al binario 7. Gli ufficiali hanno impedito all'uomo di salire su un treno, evitando la sua fuga. Il sospetto risiede in Baden-Württemberg, mentre la vittima non era registrata a nessun indirizzo. Secondo l'ufficio del procuratore, l'uomo di 54 anni ha inizialmente mantenuto il silenzio sull'incidente.

Dopo lo sparo, la stazione centrale di Francoforte è stata chiusa per circa 25 minuti a causa delle operazioni di polizia. La zona intorno al binario 9 è stata delimitata con nastro rosso e bianco. I passeggeri vagavano senza meta. Un presunto testimone oculare ha riferito a un reporter dell'agenzia di stampa dpa che l'uomo avrebbe sparato diversi colpi. Il corpo della vittima è stato successivamente rimosso dalla zona in un'auto. Gli investigatori hanno trovato l'arma presunta durante la ricerca delle prove.

"La stazione si è degradata"

Il giorno successivo all'incidente, la stazione centrale di Francoforte è tornata al suo solito fermento. Specialisti si affrettavano con i loro bagagli, poiché le vacanze estive in Assia stavano volgendo al termine questa settimana. Molti non avevano ancora saputo degli eventi.

"È abbastanza scioccante che un incidente del genere possa verificarsi proprio al centro della stazione", ha riflettuto uno studente di Francoforte diretto a Monaco. Soprattutto perché la zona della stazione è nota per la sua reputazione. "La stazione si è degradata", ha affermato un uomo che gestisce un chiosco di panini vicino al binario 9 da oltre 20 anni. Una donna di Gießen ha mostrato un atteggiamento più rilassato in risposta. "Non puoi permetterti di farti intimidire, altrimenti avrai paura ovunque alla fine", ha detto. Si possono anche incontrare minacce per strada. E: "Penso che non si spari a qualcuno senza motivo. Presumo che i due si conoscessero".

Dal 1° giugno, è in vigore un divieto di armi notturne.

Dal 1° giugno, è stato istituito un divieto di armi notturne alla stazione centrale. Tra le 20:00 e le 05:00, è vietato portare armi o coltelli con lame fisse o bloccabili di lunghezza superiore a quattro centimetri all'interno dell'edificio della stazione, secondo le definizioni della legge sulle armi. In precedenza, era già stato istituito un divieto di armi nella zona della stazione, nota per la sua scena aperta di spaccio di droga e alto tasso di criminalità.

Secondo le forze dell'ordine federali, c'è stato un aumento drammatico dei reati violenti con armi alla stazione centrale negli ultimi anni: da 80 casi nel 2019 a 176 casi nel 2022.

La stazione centrale di Francoforte è stata inaugurata il 18 agosto 1888, originariamente funzionava come "Stazione Centrale". Oggi, con circa 500.000 passeggeri e visitatori al giorno e oltre 1.000 treni, è uno dei principali snodi di trasporto della Germania.

Il sospetto nel caso sarà presentato a un giudice dell'Ufficio del Procuratore mercoledì. Le indagini condotte dall'Ufficio del Procuratore sono ancora in una fase iniziale e non possono rivelare informazioni sul movente o sulla relazione tra il sospetto e la vittima.

