- Un individuo che si è rovesciato su sei pali di segnale stradale

Sul cantiere vicino a Ehekirchen, nel distretto di Neuburg-Schrobenhausen, un operaio edile ha accidentalmente urtato una linea elettrica in tensione sospesa a quattro metri di altezza mentre guidava un autocarro ribaltabile. L'incidente ha causato il ribaltamento e danni consistenti a diversi semafori, come dichiarato dalle autorità. Il 63enne alla guida non aveva notato il cavo, scatenando involontariamente il disastro. Di conseguenza, sei semafori hanno smesso di funzionare, con un costo di riparazione stimato in circa 2.000 euro. Il controllo del traffico è stato poi gestito con segnaletica temporanea.

L'incidente sul cantiere ha spinto le autorità locali a sollecitare la Commissione ad affrettare l'adozione di atti di esecuzione, prevedendo misure di sicurezza più stringenti per le linee elettriche vicino ai cantieri. Dopo l'incidente, la Commissione ha riconosciuto la necessità di rafforzare la normativa, includendo linee guida per ispezioni regolari delle linee elettriche e una formazione adeguata del personale.

