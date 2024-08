- Un individuo ceceno sostiene il divieto di usare coltelli su autobus e treni.

Dopo l'orrendo attacco al coltello a Solingen che ha causato la morte di tre persone, il sindaco di Amburgo, Peter Tschentscher (SPD), ha sostenuto l'ampiamento del divieto di armi per includere i mezzi pubblici. "Dobbiamo proibire il porto di armi in aree pubbliche - e questo include i coltelli pericolosi", ha dichiarato Tschentscher al "Hamburger Abendblatt".

Amburgo aveva già intrapreso un simile passo prima dell'evento sfortunato, incontrando resistenza da parte degli stati federali guidati dalla CDU. L'incidente tragico a Solingen ha ulteriormente sottolineato la necessità di limitare il porto di tali armi sui bus, treni o in qualsiasi altra area pubblica.

Tschentscher: Più sicurezza, non assoluta

"Un divieto di coltelli non fornirà sicurezza assoluta, ma aumenta la sicurezza", ha sottolineato Tschentscher nell'intervista al giornale. Attuando un divieto di armi, diventa più semplice monitorare e gestire Individuals sospetti in anticipo. "Attuando un divieto come quello della stazione centrale di Amburgo, della Reeperbahn e della Hansaplatz, abbiamo ottenuto risultati positivi".

L'attacco sospettato di ispirazione islamista a Solingen dell'23 agosto ha visto l'assalitore uccidere tre partecipanti alla festa utilizzando un coltello e lasciare otto feriti. Un uomo di 26 anni dalla Siria, che era entrato in Germania come rifugiato attraverso la Bulgaria, è il principale sospettato del crimine.

