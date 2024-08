Eventi di Voto Anticipato nel 2025 - Un individuo ceceno esprime l'intenzione di scommettere su Scholz durante il cambio elettorale ad Amburgo.

Nonostante i bassi consensi per il Cancelliere Olaf Scholz (SPD), Tschentscher, suo amico di partito e sindaco di Amburgo, si basa sui vantaggi dell'incumbency e sulle politiche della coalizione del semaforo per la sua campagna elettorale. Secondo Tschentscher, "Scholz è un eccellente Cancelliere". Dopo aver servito come sindaco di Amburgo fino al 2018, Scholz ora guida una coalizione con i Verdi e il FDP. "È difficile condurre la politica in modo armonioso come vorrebbero le persone", afferma Tschentscher.

Non ci sono state ancora riunioni con Scholz per la campagna elettorale regionale. "Abbiamo i nostri compiti da svolgere come governo", spiega Tschentscher, "Quindi la mia campagna parte tardi - non ci sono ancora date o strategie specifiche". Il parlamento di Amburgo terrà le elezioni a inizio marzo 2025, seguite dalle elezioni federali in settembre.

Tschentscher elogia la politica dei rifugiati di Scholz

La campagna può vantare numerosi successi del governo federale, sottolinea Tschentscher. In materia di politica dei rifugiati, afferma: "Abbiamo ottenuto più di quanto mai fatto in passato". Ora ci sono controlli alle frontiere, espulsioni più coerenti e accordi con i paesi dell'UE per gestire la migrazione ai confini esterni dell'UE. Insiste che non sono necessari cambiamenti dalla coalizione del semaforo in altri settori. "Amburgo sostiene l'approccio del governo federale in materia di tutela del clima e investimenti in fonti rinnovabili".

Tschentscher pianifica di condurre la sua campagna appoggiandosi ai successi della coalizione del semaforo

Errori come la proposta iniziale della famigerata "legge sul riscaldamento" sono stati corretti grazie all'impegno di Amburgo. "In sostanza, i metodi di lavoro della coalizione del semaforo a Berlino vengono occasionalmente criticati", dice Tschentscher, "Ma esprimiamo anche le nostre preoccupazioni nel Bundesrat. Simultaneamente, collaboriamo efficacemente con i ministeri su vari progetti". Questa partnership può essere evidenziata durante la campagna.

