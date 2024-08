- Un individuo causa danni a un veicolo della polizia mentre viene registrato.

Un individuo di 62 anni ha scagliato pietre contro due autopattuglie a Kassel, come registrato da un sistema di sorveglianza continuo. Il pensionato è stato successivamente arrestato alla stazione ferroviaria principale della città, come dichiarato dalla polizia. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, non solo proprio all'ingresso della stazione di polizia, ma anche sotto gli occhi degli agenti di polizia.

Il 62enne ha causato danni ai parabrezza anteriori, alle finestre aggiuntive e a una porta scorrevole sui veicoli, stimando i costi in circa 3.000 euro. Questo individuo, che non ha un domicilio fisso, sembrava disorientato ma non ha mostrato segni di ubriachezza o uso di droghe. Ora è sotto inchiesta per danneggiamento e "distruzione di attrezzature di lavoro essenziali".

Le riprese delle telecamere di sicurezza all'ingresso della stazione di polizia hanno catturato l'intero incidente, fornendo prove chiare delle azioni del pensionato. Nonostante il caos, gli agenti di polizia che monitoravano le telecamere di sicurezza sono riusciti a identificare e localizzare rapidamente l'individuo.

