- Un individuo avrebbe sparato nell'atmosfera dopo un incidente con un campanello.

In seguito a uno scherzo finito male, un uomo di Maintal, precisamente del distretto di Main-Kinzig, è accusato di aver lasciato un palazzo e sparato in aria. Come hanno dichiarato le autorità, hanno ricevuto segnalazioni di spari provenienti dal parcheggio di un esercizio commerciale durante una sera di venerdì. Al loro arrivo sul posto, i testimoni oculari hanno apparentemente informato le autorità dell'incidente.

Dopo aver affrontato l'uomo sospettato, egli avrebbe ammesso di aver avvicinato un gruppo in modo scherzoso, ma avrebbe negato di aver sparato alcun colpo. Tuttavia, i bossoli sono stati trovati e raccolti sulla scena del crimine, come ha dichiarato la polizia.

L'incidente nel parcheggio dell'esercizio commerciale ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili attività criminali. Nonostante la sua negazione, la presenza di bossoli sulla scena del crimine suggerisce fortemente il suo coinvolgimento in un crimine legato allo sparo di armi da fuoco.

