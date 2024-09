- Un individuo avrebbe eseguito un saluto in stile nazista sul tetto di un edificio.

Uomo ha dichiarato di gridare affermazioni sgradite al governo su un tetto vicino al ponte Warschauer a Berlino-Friedrichshain. Inoltre, secondo i rapporti, avrebbe eseguito il saluto nazista di martedì mattina, secondo la polizia di Berlino. Era troppo ubriaco, hanno menzionato, barcollando pericolosamente su un salto di quattro a cinque metri a causa della sua instabilità.

Un agente di polizia è salito sul tetto, vicino alla stazione della metropolitana Warschauer Straße, e ha affrontato il 44enne. Si dice che quando l'uomo è diventato ostile e ha caricato l'agente con due lattine di birra piene, l'agente avrebbe utilizzato un Taser su di lui e lo ha arrestato.

Lo hanno portato in ospedale per una valutazione psicologica, come dichiarato. La polizia sta attualmente indagando sull'uso di simboli legati a gruppi illegali e terroristici.

Le azioni dell'uomo sul tetto, comprese il saluto nazista e il comportamento ubriaco, sono state considerate potenzialmente incendiarie e potrebbero essere classificate come forma di crimine d'odio. Al suo rilascio dall'ospedale, l'uomo è stato incriminato per disturbo della quiete pubblica e per aver esibito simboli offensivi, che sono spesso associati a attività criminali.

Leggi anche: