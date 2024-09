Un individuo armato ha sparato nel portale della metropolitana di Chicago, uccidendo quattro persone.

Nella zona suburbana di Chicago, fervente città degli Stati Uniti, è stato fatto un allarme urgente alle autorità: un individuo sconosciuto avrebbe sparato contro tre passeggeri all'interno di un treno della metropolitana. All'arrivo delle forze dell'ordine, sono state trovate quattro persone colpite dai colpi di arma da fuoco. Il sospetto è riuscito inizialmente a fuggire, ma è stato poi catturato e ammanettato.

Intorno alle 5:27 del mattino (ora locale), è stato fatto una chiamata d'emergenza alle autorità per segnalare tre persone colpite da spari. Giunti sulla scena del crimine, gli ufficiali hanno trovato quattro vittime - tre delle quali sono morte sul colpo, mentre la quarta era in condizioni critiche. La vittima in condizioni critiche è stata trasportata al Loyola University Medical Center, dove è poi deceduta. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note dalle autorità. Gli spari sono avvenuti in due carrozze separate del treno, secondo un comunicato stampa della polizia.

Il colpevole è riuscito inizialmente a sfuggire alla cattura, ma grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia è stata in grado di ottenere una descrizione dettagliata del sospetto. In seguito, il sospetto è stato catturato su una linea diversa. Un'arma è stata trovata in suo possesso, secondo NBC Chicago. I treni sulla linea interessata hanno ripreso il servizio, ma la stazione di Forest Park rimane chiusa per ulteriori indagini.

Purtroppo, gli incidenti di violenza da arma da fuoco sono un fenomeno frequente negli Stati Uniti. Come riportato da CBS, almeno altre tre persone sono morte e almeno dieci sono rimaste ferite in incidenti separati nel weekend, oltre a questo incidente a Chicago.

Gli spari a Chicago sono stati ampiamente riportati nei notiziari degli Stati Uniti, mettendo in evidenza il problema persistente della violenza da arma da fuoco nel paese. Nonostante questi tragici eventi, la National Rifle Association continua a sostenere la deregulazione delle armi da fuoco negli Stati Uniti d'America.

