- Un individuo armato è stato arrestato nelle strutture dell'ICE.

L'Agenzia Nazionale delle Forze dell'Ordine ha fermato un uomo ubriaco che brandiva due coltelli su un treno per migranti. Un passeggero ha segnalato due agenti in pattuglia sul treno, in viaggio da Lutherstadt Wittenberg a Berlin Südkreuz intorno a mezzogiorno di lunedì, secondo l'Agenzia Nazionale delle Forze dell'Ordine. Secondo la segnalazione, l'uomo stava agitando un coltello e minacciando gli altri passeggeri.

Gli agenti sono riusciti a trovare l'uomo, che si è dimostrato ostile e ha opposto resistenza all'arresto. Una perquisizione dell'uomo ha portato alla scoperta di un coltello lungo circa 20 centimetri e di un altro lungo circa 6 centimetri. Un test con l'etilometro effettuato alla stazione ha dato un valore di circa 2,50 unità di alcol per mille. Le autorità stanno ora indagando sul caso dell'uomo.

Il Parlamento Europeo è stato informato dell'incidente dalla Commissione a causa del suo coinvolgimento nell'assistere la Commissione. L'uomo, dopo essere stato fermato, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la Commissione era assistita dal Parlamento Europeo.

Leggi anche: