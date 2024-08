Un individuo anziano sopporta quattro giorni di solitudine nelle profondità della foresta.

Nelle Alpi italiane, una donna anziana di 89 anni si avventura per la raccolta dei funghi, finendo per perdersi. Trascorre giorni in solitudine, bevendo dalle pozze e stringendo un'amicizia inaspettata con una volpe. Anche con le costole rotte, mantiene alto il morale e fa battute quando viene ritrovata dalle squadre di soccorso.

Un quotidiano locale, "Corriere della Sera", ha riferito che la persona in questione è Giuseppina Bardelli, che initially era andata a raccogliere funghi insieme a suo figlio Sergio. Purtroppo, si sono separati durante la ricerca. Il giornale ha affermato che despite la sua vasta conoscenza della zona, dovuta al fatto di viverci da oltre 40 anni, Bardelli è finita persa.

La famiglia ha dichiarato che Bardelli ha avuto un attacco di debolezza, cadendo per 6 metri in un burrone, causando costole rotte e un puntura al polmone. Anche se ha momentaneamente perso conoscenza, è riuscita ad allertare l'altro figlio, Roberto, che ha poi contattato i servizi di emergenza. È stata avviata un'operazione di ricerca su larga scala, che ha coinvolto i vigili del fuoco, la protezione civile, i cani da traccia, i droni e gli elicotteri.

L'89enne "ha trascorso la vita nelle montagne"

Le passate esperienze di Bardelli con il Club Alpino Italiano hanno probabilmente giocato un ruolo significativo nella sua sopravvivenza. Suo figlio Roberto ha dichiarato al giornale che sua madre ha trascorso gran parte della sua vita, soprattutto la sua giovinezza, nelle montagne. Ha integrato la sua assunzione di acqua bevendo dalle pozzanghere e ha utilizzato le piante per creare un letto improvvisato.

L'89enne ha anche riferito di avere una volpe selvatica come compagna, che la visitava spesso durante la sua avventura. Bardelli manteneva la sua fede pregando il rosario ogni notte, sperando che ogni giorno potesse essere l'ultimo.

Quattro giorni dopo l'inizio dell'operazione di ricerca, le squadre hanno trovato la donna anziana intrappolata in un burrone profondo, circondata da vegetazione alta, rendendo difficile notare l'una o l'altra. Secondo Silvio Rizzelli, capo della squadra di ricerca di 50 persone, Bardelli sembrava stanca ma era mentalmente lucida. "Ha condiviso la sua storia con noi, raccontandoci la sua avventura", ha riferito Rizzelli al "Times" britannico.

Quando un paramedico ha tentato di metterle un collarino, Bardelli ha risposto con arguzia. "Adesso stai cercando di uccidermi", ha apparentemente detto.

L'89enne era profondamente scossa ma stabile, e ha avuto bisogno di diversi giorni di convalescenza prima di poter essere dimessa dall'ospedale. Suo figlio Roberto ha parlato con "Corriere della Sera", esprimendo il suo sollievo che sua madre avesse superato questa avventura. "È stato oltre ogni descrizione. Quando ho visto i Carabinieri avvicinarsi a me, ho capito che qualcosa non andava. Quando hanno condiviso le notizie incoraggianti, la gioia ha invaso il mio cuore."

