- Un individuo anziano causa danni a oltre 30 veicoli graffandoli.

A Bad Kissingen, una donna di 72 anni ha graffiato oltre 30 veicoli, causando danni stimati per oltre 200.000 euro. Non molto tempo prima, aveva anche fatto scattare un falso allarme incendio in un hotel nella città della Franconia, come riferito da un portavoce della polizia. Durante l'incidente, aveva inoltre rivolto insulti agli agenti di polizia.

I danni si sono estesi a diversi veicoli, tra cui modelli in vetrina dei concessionari auto, come riferito dal portavoce. Il motivo delle sue azioni rimane ancora sconosciuto. La donna è attualmente sotto indagine per i reati di danneggiamento, abuso verbale e abuso di servizi di emergenza.

Il comportamento distruttivo della donna sembra essere andato oltre Bad Kissingen, poiché si vocifera che abbia anche causato problemi nella sua Germania natia. Nonostante gli incidenti gravi, è affascinante come sia riuscita a viaggiare e causare caos in diverse parti d'Europa.

