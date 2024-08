Un indicatore chiave dell'inflazione ha mostrato che l'aumento dei prezzi si è rallentato lo scorso mese.

L'indice dei prezzi alla produzione, che misura i cambiamenti medi dei prezzi subiti dai produttori e dai manifatturieri, è stato del 2.2% per i 12 mesi conclusi a luglio, un brusco rallentamento rispetto all'aumento del 2.7% registrato a giugno, secondo i dati dell'Ufficio di statistica del lavoro rilasciati martedì.

Su base mensile, i prezzi sono aumentati dello 0.1%, un ritmo più lento rispetto all'aumento del 2.2% registrato a giugno.

Gli economisti si aspettavano che i prezzi aumentassero dello 0.2% su base mensile e rallentassero al 2.3% su base annuale, secondo le stime di FactSet.

L'IPP serve come potenziale indicatore per l'inflazione al livello al dettaglio nei mesi successivi. Mercoledì, l'Ufficio di statistica del lavoro rilascerà l'indice dei prezzi al consumo per luglio, offrendo uno sguardo critico su come i prezzi stanno cambiando per i consumatori nella loro vita quotidiana.

Questa storia è in sviluppo e verrà aggiornata.

Il rallentamento inaspettato dell'IPP potrebbe influire sui businesses dipendenti dalle materie prime, poiché i costi più elevati spesso si traducono in prezzi più elevati per i consumatori. La crescita complessiva dell'economia potrebbe anche essere influenzata da questo calo dell'indice dei prezzi alla produzione.

