- Un incidente sulla A5 causa circa 150.000 danni e un minor infortunio.

Un incidente sfortunato sulla A5 vicino a St. Leon-Rot (distretto di Rhein-Neckar) ha causato danni per circa 150.000 euro. Inoltre, un individuo di 56 anni ha riportato lievi ferite e è stato trasportato in una struttura medica, secondo i resoconti della polizia. Cinque veicoli sono stati coinvolti in questo incidente.

L'uomo di 56 anni stava guidando il suo veicolo sulla A5 verso Karlsruhe, quando improvvisamente ha urtato un'auto ferma in coda. Questo incidente ha scatenato una serie di eventi, con l'auto ferma che urtava quella davanti a sé. L'uomo di 56 anni è poi entrato in collisione con un camion, fermando il suo veicolo sulla sinistra della strada. Un'altra auto ha subito danni a causa di detriti volanti.

