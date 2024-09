- Un incidente sul cantiere di un ponte ha causato il crollo della gru, causando una morte alla barriera della valle.

In un incidente che ha coinvolto una gru presso una diga, è stata segnalata una vittima. Almeno due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave.

Stando ai dettagli delle autorità, la gru è caduta su un ponte che attraversa la Diga del Bleitbach vicino a Bad Lobenstein (regione Saale-Orla). In questa zona sono in corso lavori di costruzione. L'autorità distrettuale ha rivelato che un veicolo pesante ha urtato la gru, facendo cadere alcune parti in acqua.

La Diga del Bleitbach nell'est della Turingia è famosa per essere il più grande bacino di Germania, lungo 28 chilometri e con una capacità di 215 milioni di metri cubi d'acqua. Come parte dell'ampliamento della strada federale 90 a ovest del "Lago della Turingia", il ponte che attraversa la diga del Bleitbach è anche in fase di ristrutturazione.

Data la cattiva condizione della struttura, ne viene costruita una nuova di riserva. Il traffico continuerà a essere deviato sul ponte vecchio fino al completamento del nuovo ponte.

A causa della collisione, i pezzi della gru caduti hanno ostruito il flusso d'acqua, creando potenzialmente unaemporary ['barriera di valle'] nella valle del Bleitbach sotto la diga. Le autorità stanno deviando i veicoli pesanti intorno all'ostruzione per garantire la sicurezza durante le operazioni di pulizia e riparazione.

